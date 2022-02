Città della Francia celebre per la sua cattedrale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città della Francia celebre per la sua cattedrale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CHARTRES

Significato/Curiosita : Citta della Francia celebre per la sua cattedrale

La cattedrale metropolitana di Notre-Dame («Nostra Signora»; in francese: cathédrale métropolitaine Notre-Dame, pronuncia [nt dam]) è il principale luogo di culto cattolico di Parigi, chiesa madre dell'arcidiocesi di Parigi. Chartres ( AFI : /at()/) è una città francese di 40 690 abitanti (più di 90 000 con le periferie), capoluogo del dipartimento dell'Eure-et-Loir, nella regione del Centro-Valle della Loira, attraversata dal fiume Eure. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 febbraio 2022

Altre definizioni con città; della; francia; celebre; cattedrale; città tedesca vicino al Lussemburgo; La città di Nievo; Fuoristrada da città ; Inquina molte città ; La missione... Rex della Nasa; Periodi della geologia; Principe della Turandot; Un sottoprodotto della macinazione; Io in francia ; Tra francia e Spagna; Città della francia con un famoso autodromo; Regione del sud della francia in cui si parlava l antica lingua provenzale; Erminio celebre comico; Il celebre poeta di Zante; celebre raccolta di racconti di Isaac Asimov; celebre medico e filosofo arabo del XII secolo; La città della Normandia di cui Monet dipinse la cattedrale ; La cattedrale bruciata a Parigi; La città castigliana con la cattedrale Primada; La città andalusa con la cattedrale Primada; Cerca nelle Definizioni