Un carico... da bestie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un carico... da bestie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SOMA

Significato/Curiosità : Un carico... da bestie

Animale da soma L'animale da soma (anche "bestia da soma") è l'animale domestico adibito ad uso lavorativo con mansioni di trasporto materiali. Il "carico" viene assicurato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

Altre definizioni con carico; bestie; La pesantezza di un incarico ; Incarico in breve; carico da mulo; Un incarico per diplomatici; Prato per le bestie ; Ospitano solo bestie ; Giaciglio di bestie ; Convoglio di viaggiatori con bestie al seguito; Cerca nelle Definizioni