Artigiano che ripara strumenti... da tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Artigiano che ripara strumenti... da tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : OROLOGIAIO

Significato/Curiosità : Artigiano che ripara strumenti... da tempo

Violino (categoria Strumenti della musica barocca) suona il violino è detto violinista; l'Artigiano che lo costruisce o lo ripara è il liutaio. Si tratta dello strumento più piccolo e dalla tessitura più ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

