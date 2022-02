Apre un ipotesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Apre un ipotesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : SE

Significato/Curiosita : Apre un ipotesi

I Bronzi di Riace sono due statue di bronzo di provenienza greca databili al V secolo a.C. pervenute in eccezionale stato di conservazione. Se, Sè o Sé possono riferirsi a: Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 febbraio 2022

Altre definizioni con apre; ipotesi; La bimba dei cartoni cui le capre tte fanno Ciao!; Si apre per controllare il livello dell olio; Uno che apre la via del progresso; Si riapre ricordando fatti spiacevoli; Hanno formulato molte ipotesi sulI'esistenza di altri mondi; La condizione che rende accettabile un'ipotesi ; ipotesi o premessa; Impongono di scegliere tra due ipotesi equivalenti; Cerca nelle Definizioni