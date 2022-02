Vive solitario e in contemplazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vive solitario e in contemplazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ASCETA

Significato/Curiosità : Vive solitario e in contemplazione

Eremita (sezione Chiesa antica e medievale) di solitudine, contemplazione e ascetismo che caratterizza la vita eremitica, nasce nel deserto nel III secolo con San Paolo di Tebe e a seguire Sant'Antonio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con vive; solitario; contemplazione; vive va in solitudine; Sport in cui si deve... sopravvive re; vive vano nei manieri; Uccello che vive nelle regioni circumpolari; Appartato e solitario ; solitario e schivo; C'è chi li attraversa in solitario ; Un asceta solitario ; Vive in contemplazione ; Rapiti, in contemplazione ; Vive in solitudine e contemplazione ; Vive in solitudine e in contemplazione ; Cerca nelle Definizioni