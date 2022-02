Veicolo da traslochi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Veicolo da traslochi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FURGONE

Significato/Curiosità : Veicolo da traslochi

Autocarro (categoria P3365 letta da Wikidata) camion) è un Veicolo in grado di trasportare merci autonomamente; si tratta di un mezzo di trasporto singolo e differisce dagli altri veicoli adibiti al ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con veicolo; traslochi; veicolo a due piani per il trasporto di auto nuove; Un veicolo sul ghiaccio; Il veicolo ... utilizzato dai marziani; Un grosso veicolo militare; Autocarri usati per trasporto merci o traslochi ; Un elevatore per traslochi ; I contenitori dei traslochi ; Cerca nelle Definizioni