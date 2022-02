Il vegetale che si nutre a spese di organismi morti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il vegetale che si nutre a spese di organismi morti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SAPROFITÀ

Significato/Curiosità : Il vegetale che si nutre a spese di organismi morti

Glossario del vino (categoria Glossari di Wikipedia) saprofita è un organismo vegetale che si nutre anche o esclusivamente a spese di organismi morti o di sostanze organiche in decomposizione. Il significato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con vegetale; nutre; spese; organismi; morti; Organismo vegetale acquatico; Un alcaloide vegetale impiegato come sedativo; Detto di un vegetale di cui esistono esemplari maschili e femminili; Un vegetale come la guaranà; Pianta che nutre uomini e animali; nutre anche l asino; Si nutre di linfa; Quella rosa si nutre anche di gossip; Le spese dello scialacquatore; Le spese di certi spendaccioni; Il conto delle spese da farsi; Una ininterrotta serie di spese ; organismi statati; Microrganismi che vivono senza ossigeno; organismi unicellulari; Prodotto che elimina determinati microrganismi ; Quelli morti si tarano; La famiglia stramba con Gomez e morti cia; Il registro pubblico per le nascite e le morti ; Quello dei morti veglia, in un dipinto di Gauguin; Cerca nelle Definizioni