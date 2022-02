Vantano nella loro città la tomba di Dante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vantano nella loro città la tomba di Dante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RAVENNATI

Significato/Curiosità : Vantano nella loro citta la tomba di Dante

Catania (reindirizzamento da Monumenti barocchi di Catania) che sfocia a sud della città, nella frazione Primosole. Il nucleo originario della città era situato su un'altura: la collina di Monte Vergine (49 m s ...

