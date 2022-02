Li usano i pittori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li usano i pittori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PENNELLI

Significato/Curiosità : Li usano i pittori

Gian Lorenzo Bernini (categoria pittori figli d'arte) così aggiustato è come un quadro graticolato per ben copiarlo, come usano li pittori negli originali di valore». Questo metodo, osserva il Boselli, presentava ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con usano; pittori; Si usano per fare stoffe; Gli Inglesi lo usano per corrente principale; Funghi che causano la fermentazione; Si usano impugnandole; Un soggetto per pittori ; pittori che a inizio Ottocento ritraevano soggetti esotici; Un supporto pittori co; pittori come Canaletto; Cerca nelle Definizioni