Uno che non riesce a vincere la tremarella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno che non riesce a vincere la tremarella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PAUROSO

Significato/Curiosità : Uno che non riesce a vincere la tremarella

Remo Germani (categoria Nati a Milano) (l'autore di tremarella per Edoardo Vianello). Nello stesso anno partecipa ad Un disco per l'estate con Mi capisci con un bacio, ma non riesce a replicare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

