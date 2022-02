Una spedizione in Terrasanta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una spedizione in Terrasanta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CROCIATA

Significato/Curiosità : Una spedizione in Terrasanta

Gualtiero di Palearia (conte di Manoppello) (sezione spedizione in Terrasanta) condottiero sotto l'imperatore. Nel 1231 entrambi i fratelli furono in Terrasanta con le truppe imperiali comandate da Riccardo Filangieri: dopo l'iniziale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con spedizione; terrasanta; In mezzo alla spedizione ; La spedizione in Terra Santa di Pietro l Eremita; Se è umanitaria, è una spedizione per salvare vite; Azienda di spedizione come Bartolini o UPS; Le spedizioní effettuate in terrasanta ; Le storiche spedizioni in terrasanta ; Le spedizioni in terrasanta ; Storiche spedizioni in terrasanta ; Cerca nelle Definizioni