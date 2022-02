Una poesia come A Zacinto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una poesia come A Zacinto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SONETTO

Significato/Curiosità : Una poesia come A Zacinto

A Zacinto A Zacinto - originariamente conosciuto come Né più mai toccherò le sacre sponde, dal primo verso - è uno dei più celebri sonetti endecasillabi di Ugo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con poesia; come; zacinto; Scrisse la poesia Se; Musa della poesia amorosa; Profonde in poesia ; L aria... in poesia ; Aspra come l aceto; Alti prelati come il compianto Carlo Maria Martini; Artiste come Veronica Peparini o Pina Bausch; È usata come materiale per pavimentazioni stradali; Componimenti poetici come A zacinto e Alla sera; Lo sono Alla sera e A zacinto di Ugo Foscolo; Il grande poeta di A zacinto ; Una poesia come A zacinto di Foscolo;