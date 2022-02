Una pila che dura a lungo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una pila che dura a lungo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ALCALINA

Significato/Curiosità : Una pila che dura a lungo

Altre definizioni con pila; dura; lungo; Registro che viene compila to durante la giornata scolastica; Per compila rlo bisogna essere... pazienti; I cargo li trasportano impila ti; Si usa per depila re; Piatto francese di verdura stufata; Passato di verdura ; La procedura di accesso a un sistema informatico; dura nte, frattanto; Discorso lungo e ininterrotto; Rendono uno lungo ; lungo e caloroso applauso; Magri per il lungo digiuno; Cerca nelle Definizioni