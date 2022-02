Una città con tante zone e quartieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una città con tante zone e quartieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : METROPOLI

Significato/Curiosità : Una citta con tante zone e quartieri

Vomero (categoria quartieri di Napoli) Puntellate), ad Ovest con i quartieri Soccavo (Via S. Domenico) e Fuorigrotta (Via Michelangelo da Caravaggio), a Sud con il quartiere Chiaia (Via Vicinale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con città; tante; zone; quartieri; Con Melilla è una città spagnola in Marocco; La città della Giostra del Saracino; La città della Normandia di cui Monet dipinse la cattedrale; La città ucraina d un incidente nucleare; Lo è il frutto... con l abitante dentro; Marina __ cantante ; Preferita tra tante ; Il cantante di Relax, Take it easy; Native di certe zone del Friuli o dell Alto Adige; Canzone di successo; Barbara canzone dei Beach Boys; Roma canzone di Antonello Venditti; Uno dei 5 quartieri di New York; Come quartieri ... dalla cattiva reputazione; La città con i quartieri Spagnoli; Tra i più famosi quartieri di Los Angeles; Cerca nelle Definizioni