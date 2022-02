Una bibita in lattina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una bibita in lattina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ARANCIATA

Significato/Curiosità : Una bibita in lattina

bibita Una bibita (in inglese soft drink) è un tipo di bevanda analcolica a base di acqua naturale o acqua gassata con carbonato di sodio (comunemente detta soda) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

