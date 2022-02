Un tozzo dinosauro dalla testa gigantesca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tozzo dinosauro dalla testa gigantesca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : TRICERATOPO

Significato/Curiosità : Un tozzo dinosauro dalla testa gigantesca

Megalosaurus (sezione Un carnivoro "primitivo") carnivoro era un attivissimo bipede. La testa aveva una struttura molto pesante ma robusta, poi seguita da collo muscoloso e da un corpo veramente tozzo. Gli arti ...

