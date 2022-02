Tessuto di cotone leggero e rigido usato per rinforzare i dorsi dei libri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tessuto di cotone leggero e rigido usato per rinforzare i dorsi dei libri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TARLATANA

Altre definizioni con tessuto; cotone; leggero; rigido; usato; rinforzare; dorsi; libri; Che ha l aspetto di un pregiato tessuto ; Un tessuto grasso sottocutaneo; Arazzo tessuto a mano; tessuto grezzo; Liscio tessuto di cotone ; Un liscio tessuto di cotone per le fodere; Fazzoletto in seta, lana o cotone fra; Fine cotone egiziano; Antico cavalleggero ; Un monile leggero e sottile; Anestetico leggero ; leggero calore associato al comfort; Un rigido tessuto di seta d origine persiana; Così viene definito un freddo molto rigido ; Pelo rigido di cinghiale o di maiale | Venerdì 26 novembre 2021; rigido e rigoroso; Il martinetto usato dall autista; Il cric usato dall autista; Arnese usato per disboscare; Un ormone usato in farmacia; rinforzare i margini; rinforzare ... in mezzo; Elementi strutturali atti a sostenere e rinforzare ; Si possono riempire anche di libri ; libri con figure e prezzi; Lavora... tra i libri ; Studia le leggi dell equilibri o; Cerca nelle Definizioni