Termina in ato, uto o ito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Termina in ato, uto o ito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PARTICIPIO

Significato/Curiosità : Termina in ato, uto o ito

Grammatica italiana maschili in -o, plurale in -i: libro, libri (per lo più parole maschili della seconda o della quarta declinazione latina) maschili in -e, plurale in -i: fiore ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

