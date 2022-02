Suonano in chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Suonano in chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ORGANISTI

Significato/Curiosità : Suonano in chiesa

chiesa di Santa Maria delle Grazie (San Giovanni Rotondo) destra vi è la sagrestia con in cima il concerto di campane, che Suonano per scampanio dei martelletti. L'interno è in marmo (marmo verde per le colonne ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con suonano; chiesa; Risuonano di latrati e guaiti; suonano una chitarra con 4 corde; suonano con le bacchette; Con Elio suonano quelle Tese; La chiesa che i Veneziani eressero per voto dopo una epidemia di peste; I fedeli della chiesa greca; In chiesa è facile sentire il suo profumo; La suprema istituzione della chiesa cattolica; Cerca nelle Definizioni