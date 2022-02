Suffisso latino per formare i comparativi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Suffisso latino per formare i comparativi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : IOR

Significato/Curiosità : Suffisso latino per formare i comparativi

Grado di comparazione (reindirizzamento da Comparativo) al grado comparativo; in alcuni dialetti si trova talvolta un uso aggettivale (es. La meglio gioventù. Provengono dal latino altri comparativi e superlativi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

