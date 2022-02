Si spalma per impermeabilizzare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si spalma per impermeabilizzare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CATRAME

Significato/Curiosità : Si spalma per impermeabilizzare

Petrolio Storicamente gli accumuli naturali di bitume sono usati per usi civili (impermeabilizzare il legno) o militari (come il fuoco greco). Tuttavia nel percorso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con spalma; impermeabilizzare; spalma re senza salare; Medicamenti da spalma re; Molti Statunitensi lo spalma no sul pane; Si spalma ; impermeabilizzare una massicciata stradale; Cerca nelle Definizioni