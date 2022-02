Sono pari in venti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono pari in venti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : ET

Significato/Curiosità : Sono pari in venti

Affrancazione somma pari a quindici volte l'ammontare del canone, modificando la precedente disciplina codicistica, la quale prevedeva che la somma fosse pari a venti volte ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

