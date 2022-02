Sono pari nell unità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono pari nell unità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : NT

Significato/Curiosità : Sono pari nell unita

Bar (unità di misura) Il bar è un'unità di misura della pressione nel sistema CGS. Corrisponde a una megabaria, ovvero 106 dine/cm². Il nome deriva dalla parola greca ßa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con sono; pari; nell; unità; sono la bellezza delle farfalle; Lo sono proverbialmente i pesci; Lo sono i fatti che ti riguardano; sono pari in venti; Sono pari in venti; Fare scompari re le tracce; pari de colpì con una freccia quello di Achille; La pari s del jet-set; Non crede nell esistenza di Dio; Minnell i in Cabaret; È sospeso nell altalena; Nel chinotto e nell a menta; I ricordi condivisi di una comunità ; unità d attacco della Marina Militare; Un fautore dell unità d Italia; Comunità ... domestica; Cerca nelle Definizioni