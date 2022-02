Lo sono gli avvocati in tribunale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono gli avvocati in tribunale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TOGATI

Significato/Curiosità : Lo sono gli avvocati in tribunale

Avvocato significati, vedi Avvocato (disambigua). Disambiguazione – "avvocati" rimanda qui. Se stai cercando la fiction italiana, vedi avvocati (miniserie televisiva) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con sono; avvocati; tribunale; Quelli di presenza sono soldi; Lo sono all incirca la metà dei figli; Ci sono quelli di sosta e quelli di velocità; sono vicine nella palma; Lo sono medici e avvocati ; I consigli degli avvocati ; C è quello degli avvocati e quello dei giornalisti; Dà da fare agli avvocati ; Si discute in tribunale ; tribunale Arbitrale dello Sport; Si risolve in tribunale ; Antico tribunale di Atene;