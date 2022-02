Lo sono all incirca la metà dei figli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono all incirca la metà dei figli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MASCHI

Nicola II di Russia (categoria Cavalieri di gran croce dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro) maschio, lo zarevic Aleksej, cui Nicola dedica il nome dello zar moscovita al quale più si ispira, Alessio I. I figli dello zar crescono, per volontà dei genitori ...

