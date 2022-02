Solo pochissimi raggiungono quelle di diamante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Solo pochissimi raggiungono quelle di diamante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NOZZE

Significato/Curiosità : Solo pochissimi raggiungono quelle di diamante

Lesotho (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) Mosotho un diamante da 601 carati (120,2 grammi), il bruno del Lesotho. Nell'agosto 2006 venne rinvenuto alla miniera Letšeng-la-Terae un diamante bianco ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con solo; pochissimi; raggiungono; quelle; diamante; Create in un solo esemplare; Il solo del film Guerre stellari; Vi appare un solo attore; Si può riempire solo la propria; Riservate a pochissimi ; Esistente in pochissimi esemplari; Riservato a pochissimi ; La ics conosciuta da... pochissimi ; La raggiungono gli eroi; Le raggiungono i velisti; Lo raggiungono certi pesi massimi; Le temperature che in genere si raggiungono di notte; quelle d orecchi sono benevoli rimproveri; Ci sono quelle a statuto speciale; Ci sono quelle a doppio malto; Carducci fu l autore di quelle barbare; Un celebre diamante ; Si taglia col diamante ; diamante usato come abrasivo; Il diamante cantato dai Diaframma; Cerca nelle Definizioni