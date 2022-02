Il significato del nome Tienanmen, la vasta piazza di Pechino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il significato del nome Tienanmen, la vasta piazza di Pechino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 21 lettere : PORTA DELLA PACE CELESTE

Significato/Curiosità : Il significato del nome Tienanmen, la vasta piazza di Pechino

Pechino cercando l'omonima razza di anatra, vedi Pechino (anatra). Pechino (AFI: /pe'kino/; in cinese ??S, BeijingP, letteralmente "capitale del nord", pronuncia in ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

