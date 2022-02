Servono per schettinare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Servono per schettinare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : PATTINI A ROTELLE

Significato/Curiosità : Servono per schettinare

Elezioni politiche italiane del 1994 (collegi uninominali della Camera dei deputati) (categoria Elezioni della Camera dei deputati per collegio) 9%) Tricase Ernesto Abaterusso (28,9%) Eugenio Ozza (33,0%) Guglielmo Serrano (22,7%) Hervè Cavallera (7,6%) Salvatore Carbone (7,8%) Maglie Giuseppe ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con servono; schettinare; Ragazzi che servono la Messa; servono per far saltare; Un locale in cui si servono gelati e panna montata; servono per dipanare; Cerca nelle Definizioni