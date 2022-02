Si scrive per plurale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si scrive per plurale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : PL

plurale maiestatico plurale maiestatis o plurale maiestatico (dal latino pluralis maiestatis, plurale di maestà) si ha, nella lingua parlata o scritta, quando chi scrive ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

