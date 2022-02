La Ryan di Harry, ti presento Sally.. - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Ryan di Harry, ti presento Sally... Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : MEG

Significato/Curiosità : La Ryan di Harry, ti presento Sally..

Harry, ti presento Sally... Harry, ti presento Sally… (When Harry Met Sally…) è un film del 1989 diretto da Rob Reiner e scritto da Nora Ephron. La pellicola narra la storia di Harry ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

