Un rivestimento riciclabile per pavimenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un rivestimento riciclabile per pavimenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LINOLEUM

Significato/Curiosità : Un rivestimento riciclabile per pavimenti

Linoleum Pain of Salvation, vedi Linoleum (EP). Il linoleum è un tipo di pavimento resiliente e riciclabile, composto da materie prime di origine naturale: olio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con rivestimento; riciclabile; pavimenti; rivestimento di legno per pareti; Un rivestimento aureo; Insiemi di stoffe usate come rivestimento interno di abiti; rivestimento dell'altare; Cartone riciclabile ; Le camere d aria che isolano i pavimenti ; I pavimenti dei camion; Prodotti per scarpe e pavimenti ; Si danno sui pavimenti ;