Ridotte in poltiglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ridotte in poltiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MACIULLATE

Significato/Curiosità : Ridotte in poltiglia

Pemmican essiccate al sole o al vento e poi Ridotte in poltiglia, mescolate con grasso sciolto e frutta secca in polvere, pressate in gallette e infine insaccate. Il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con ridotte; poltiglia; Minuto, di dimensioni davvero ridotte ; ridotte in lunghezza a colpi di forbici; Automobili vecchie e malridotte ; ridotte in cattivo stato; Ridurre in poltiglia ; Terra ridotta a poltiglia dall acqua; Terra ridotta a poltiglia dall acqua; poltiglia che inzacchera; Cerca nelle Definizioni