Regione del sud della Francia in cui si parlava l antica lingua provenzale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regione del sud della Francia in cui si parlava l antica lingua provenzale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OCCITANIA

Significato/Curiosità : Regione del sud della Francia in cui si parlava l antica lingua provenzale

lingua occitana termine provenzale oggi designa il provenzale in senso stretto, ossia la parlata occitana in uso nella sola Provenza. Nella linguistica romanza «lingua d'oc» ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

