Un recipiente sulla tavola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un recipiente sulla tavola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SALIERA

Significato/Curiosità : Un recipiente sulla tavola

Ostrakon òstraka) è un pezzo di ceramica (o pietra), solitamente rotto da un vaso o altri recipienti di terracotta. La parola deriva dal greco ostrakon, che significa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con recipiente; sulla; tavola; Il recipiente in cui ribolle il mosto; recipiente per pesciolini; recipiente per tisane; Panciuto recipiente di terracotta; Decidono sulla reità dell imputato; L aureola sulla testa dei Santi; Fa medaglie sulla giacca; Località del Bolognese sulla destra del Santerno; Uva bianca da tavola con grossi acini; Se fosse più grosso, sto canto sacro finirebbe in tavola ; Il sale sulla tavola ; Quel che tocca a tavola ; Cerca nelle Definizioni