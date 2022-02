Quando pesa fa male - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quando pesa fa male. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TESTA

Significato/Curiosità : Quando pesa fa male

Altre definizioni con quando; pesa; male; La calma quando non c è neanche un filo di vento; Così ci si sente quando il morale è a terra; Lo diciamo quando ci compiangiamo; quando suona... fa sussultare; La pesa ntezza di un incarico; Albero dai frutti che pesa no chili; Più è profondo, più è pesa nte; Calde e pesa nti; Impedisce il normale sviluppo corporeo; Il male ssere da cambiamento di fuso; Rammaricato per il male che ha commesso; L animale che è in... ognuno; Cerca nelle Definizioni