Prodotto di bellezza - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : COSMETICO

Significato/Curiosità : Prodotto di bellezza

Yves Rocher (categoria Voci biografiche con codici di controllo di autorità) Bretagna. Egli era un botanico che realizzava i prodotti di bellezza a base di piante nella casa di famiglia, che trasformò in laboratorio; più precisamente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

