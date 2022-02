Un premio per letterati e scienziati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un premio per letterati e scienziati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NOBEL

Significato/Curiosità : Un premio per letterati e scienziati

Sigmund Zois (categoria Senza fonti - letterati) palazzo a Lubiana in un centro d'incontro di vari letterati e scienziati carniolini, tra gli altri il linguista Jernej Kopitar, lo storico e scrittore drammatico ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

