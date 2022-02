Lo è il posto senza titolare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è il posto senza titolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VACANTE

Significato/Curiosità : Lo e il posto senza titolare

Francesco Antonioli (categoria Nati il 14 settembre) Pazzagli per un posto da titolare nella squadra rossonera, ma un precampionato incerto lo porta a trasferirsi in prestito al Cesena (da riserva) e poi in Serie ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con posto; senza; titolare; Berlino ne ha preso il posto come capitale; Predisposto al volo; Cambiano il posto in bosco; Il fiume dantesco posto all ingresso dell Ade; Spalmare senza salare; Vestito... senza vesti; senza ... e senza ma; senza turbarsi; titolare di una grossa azienda; Si dice di posto o ufficio senza il titolare ; Collabora con il titolare ; Il diritto reale, desueto, di cui gode il titolare ;