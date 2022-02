Possono far girare la testa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono far girare la testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MALORI

Significato/Curiosità : Possono far girare la testa

Prese di sottomissione di wrestling (sezione Sottomissioni alla testa, collo e mento) dicasi per le prese di soffocamento, mai applicate nei punti in cui Possono far realmente soffocare l'avversario. Un'eccezione avviene nello shootfighting ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

possono dire Messa; possono ragliare e nitrire; possono essere preparate al sale; Si possono riempire anche di libri; Un parco con i leoni, da girare in auto; Fanno girare certi coperchi; I Filistei obbligarono Sansone a farla girare ; Rivoltare le cose a proprio favore: rigirare la __; L aureola sulla testa dei Santi; Impuntarsi, intesta rdirsi; Profondamente detesta te; Un tozzo dinosauro dalla testa gigantesca;