Possono dire Messa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono dire Messa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PRETI

Significato/Curiosità : Possono dire Messa

Messa tridentina (diacono e suddiacono) partecipano alla Messa solenne, ma non alla Messa cantata né alla Messa bassa. Possono essere presbiteri, ma indossano i paramenti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con possono; dire; messa; possono ragliare e nitrire; possono essere preparate al sale; Si possono riempire anche di libri; Pochi possono goderli; Avere in grande considerazione modo di dire ; Come dire con altri; Vi sale il dire ttore d orchestra; Una dire zione della clinica; Il gruppo che nel 1979 lanciò messa ge in a bottle; La somma scommessa ; Sigla per messa ggini; messa ggio pubblicitario; Cerca nelle Definizioni