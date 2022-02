Popoli dell Est europeo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Popoli dell Est europeo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SLAVI

Significato/Curiosità : Popoli dell Est europeo

Popoli romaní europea utilizzano il termine plurale Roma come termine generico per indicare tutti i Popoli romanì nel loro insieme. Spesso, per indicare i Popoli romaní ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

