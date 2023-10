La polvere nera per le fotocopie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La polvere nera per le fotocopie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il toner è un pigmento costituito da una polvere finissima contenente particelle di carbone, ossidi di ferro e resina, usato nelle stampanti laser, nelle fotocopiatrici e nei fax. Viene depositato da un tamburo sul foglio da stampare sfruttando un caricamento elettrico di segno opposto tra foglio e pigmento; successivamente, passando attraverso un riscaldatore, viene fuso e si imprime sulla carta andando a costituire il testo e le immagini stampate. Le cartucce di stampa per le stampanti correnti sono disponibili nei colori ciano, magenta, giallo e nero (CMYK).

