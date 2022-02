La più fredda regione russa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La più fredda regione russa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SIBERIA

Significato/Curiosità : La piu fredda regione russa

Russia (reindirizzamento da Federazione russa) Strugackij, Kir Bulycëv, Aleksandr Beljaev e Ivan Efremov. La gastronomia russa varia da regione a regione avendo subito le varie culture e tradizioni storiche ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con fredda; regione; russa; Lo perde chi è raffredda to; Gravemente infredda te; Molto più che fredda ; È proverbialmente fredda ; regione dell India; regione del sud della Francia in cui si parlava l antica lingua provenzale; La regione di Oviedo; La regione austriaca tra la Carinzia e l Ungheria; Condisce I insalata russa ; Un agenzia giornalistica russa ; Immensa pianura russa ; Capitale russa ; Cerca nelle Definizioni