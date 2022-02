La pianta velenosa delta anche noce del diavolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La pianta velenosa delta anche noce del diavolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STRAMONIO

Significato/Curiosità : La pianta velenosa delta anche noce del diavolo

Datura stramonium (reindirizzamento da Erba del diavolo) Datura metel etc.) è una pianta altamente velenosa a causa dell'elevata concentrazione di potenti alcaloidi, in particolare la scopolamina, presenti in ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

