La pianta da appartamento con grandi foglie lustre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La pianta da appartamento con grandi foglie lustre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FICUS

Significato/Curiosità : La pianta da appartamento con grandi foglie lustre

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con pianta; appartamento; grandi; foglie; lustre; pianta fiorifera affine al rododendro; Riempie il vaso con la pianta sul balcone; La pianta velenosa delta anche noce del diavolo; pianta erbacea delle Graminacee; Locale d appartamento ; Locali d appartamento ; Lo è l appartamento non abitato; appartamento che può essere super; Quello dei grandi Laghi tra l Huron e l Ontario; Ingrandi sce migliaia di volte; Le grandi ose teste dell Isola di Pasqua; Vaso con grandi anse; Pianta con le cui foglie si può fare un decotto per la cura dello stress; __ foglie tta, attrice; Lo strato di foglie che si deposita intorno agli alberi; Una fibra tessile ricavata dalle foglie di agave; __ Vecellio, illustre pittore del 500; __ Paz, l illustre poeta messicano; __ LeWitt, illustre scultore; Diego __, l illustre pittore spagnolo del 600 autore de Las Meninas; Cerca nelle Definizioni