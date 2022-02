Un panno per la polvere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un panno per la polvere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ANTISTATICO

Significato/Curiosità : Un panno per la polvere

panno lenci Il panno lenci è una stoffa non tessuta (priva quindi di trama e ordito) ottenuta per infeltrimento delle fibre generalmente di lana cardata di pecora ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con panno; polvere; È a ponte nel capanno ne; Rotola su un panno verde; Il capanno sulla spiaggia; Fa le panno cchie; Una polvere per dolcieri; polvere per il maquillage; Additivo sbiancante in polvere per il bucato; Lo gnomo... che aspira la polvere ; Cerca nelle Definizioni