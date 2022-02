In Padova e in Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In Padova e in Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OA

Significato/Curiosità : In Padova e in Roma

Padova significati, vedi Padova (disambigua). Padova (AFI: /'Padova/, ascolta[?·info]; Pàdova, Pàdoa, anticamente anche Pàva in veneto) è un comune italiano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con padova; roma; Il santo da padova ; La strada romana che collegava padova ad Aquileia; Abitano sia a padova che a Verona; Cappella __ padova : affreschi di Mantegna; Il roma nziere de; Gira tutto attorno a roma ; I gialli in TV ispirati ai roma nzi di Marco Malvaldi; Una fontana roma na; Cerca nelle Definizioni