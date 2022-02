Lo si ottiene dalla canapa indiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si ottiene dalla canapa indiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : HASCISC

Significato/Curiosità : Lo si ottiene dalla canapa indiana

canapa (tessile) La canapa cresce naturalmente in zone dal clima temperato ma può sopportare i climi più diversi. È seminata fittamente per la coltura della canapa cosiddetta ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

