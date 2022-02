L organo che raccoglie tutti i vescovi italiani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L organo che raccoglie tutti i vescovi italiani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : CEI

Significato/Curiosità : L organo che raccoglie tutti i vescovi italiani

Cattedrale di San Giorgio (Ferrara) (sezione organo maggiore) produsse uno strumento che doveva sicuramente rispondere in pieno a quanto richiesto dal contratto che lo voleva Il vecchio organo venne ceduto al convento ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con organo; raccoglie; tutti; vescovi; italiani; I muscoli per la contrazione di un organo ; L organo che riunisce tutti i vescovi italiani; Lo sviluppo di un organo ; L organo riproduttivo nelle angiosperme del fiore; raccoglie re il frumento o i successi; raccoglie lemmi di una lingua regionale; raccoglie le regole della buona educazione; raccoglie offerte in TV; Sovrasta tutti ; È così per tutti gli Inglesi; Sono pari in tutti i piedi; Conoscono bene tutti gli inquilini; Sigla che riunisce vescovi ; L organo che riunisce tutti i vescovi italiani; Sermone vescovi le; Sermoni vescovi li; L organo che riunisce tutti i vescovi italiani ; Associazioni Cristiane Lavoratori italiani ; Lo Stato con Nairobi... italiani zzato; Il grandfather degli italiani ; Cerca nelle Definizioni