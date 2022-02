Un oggetto di valore storico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un oggetto di valore storico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CIMELIO

Significato/Curiosità : Un oggetto di valore storico

valore di un artefatto digitale Per valore di un artefatto digitale si intende, nel campo della conservazione archivistica digitale, il valore intrinseco di un oggetto digitale, in contrapposizione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

Un soggetto per pittori; Procedimento col quale si ricopre un oggetto con una patina preziosa; L individuo come soggetto in grado di utilizzare razionalmente il denaro; Un oggetto agli atti; Il valore della valuta; Donarciprete di Argenta, medaglia al valore ; Un atto di valore legale; Linea congiungente grandezze geofisiche di stesso valore ; storico periodo di tempo; Strettamente legato al proprio momento storico ; storico e retore greco; Lo storico della guerra del Peloponneso;